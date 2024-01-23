Перри о том, намерен ли обжаловать расторжение контракта с «Чикаго»: «Не собираюсь говорить об этом»
Кори Перри не стал вдаваться в подробности расторжения договора с «Чикаго».
Нападающий перешел в «Эдмонтон», подписав соглашение на 775 тысяч долларов.
Ранее в этом сезоне «Чикаго» расторг контракт с Кори Перри после драфта отказов. Хоккеист дал понять, что увольнение из «Блэкхокс» связано с алкоголем.
«Думаю, что в моем заявлении было упомянуто все. Это, пожалуй, все, о чем я хотел рассказать», – сказал игрок.
На вопрос о том, намерен ли он обжаловать решение своего бывшего клуба, Перри отказался от комментариев.
«Я не собираюсь сейчас говорить об этом», – ответил хоккеист.