Филатов о «Металлурге»: «Михайлис, Карпов и Зернов – лидеры коллектива, который идет на первом месте. Идея продлить их – правильная, в команде создается хорошее настроение»

Никита Филатов оценил решение «Металлурга» продлить контракты с тремя игроками.

Клуб объявил о подписании новых соглашений с Никитой Михайлисом, Максимом Карповым и Денисом Зерновым.

«Считаю, что « » – молодцы. В преддверии плей-офф это распространенная практика.

Команда идет на первом месте, там пытаются сохранить лидеров. Таким образом, в команде создается хорошее настроение.

Михайлис, Карпов и Зернов – лидеры коллектива, который идет на первом месте.

Считаю, что идея продлить их – абсолютно правильная», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.