Филатов о «Металлурге»: «Михайлис, Карпов и Зернов – лидеры коллектива, который идет на первом месте. Идея продлить их – правильная, в команде создается хорошее настроение»
Никита Филатов оценил решение «Металлурга» продлить контракты с тремя игроками.
Клуб объявил о подписании новых соглашений с Никитой Михайлисом, Максимом Карповым и Денисом Зерновым.
«Считаю, что «Металлург» – молодцы. В преддверии плей-офф это распространенная практика.
Команда идет на первом месте, там пытаются сохранить лидеров. Таким образом, в команде создается хорошее настроение.
Михайлис, Карпов и Зернов – лидеры коллектива, который идет на первом месте.
Считаю, что идея продлить их – абсолютно правильная», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.