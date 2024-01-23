Филатов о «Металлурге»: «Михайлис, Карпов и Зернов – лидеры коллектива, который идет на первом месте. Идея продлить их – правильная, в команде создается хорошее настроение»

Теги Металлург Мг Никита Филатов КХЛ Максим Карпов Никита Михайлис Денис Зернов Хоккей

Никита Филатов оценил решение «Металлурга» продлить контракты с тремя игроками.

Клуб объявил о подписании новых соглашений с Никитой Михайлисом, Максимом Карповым и Денисом Зерновым.

«Считаю, что «Металлург» – молодцы. В преддверии плей-офф это распространенная практика.

Команда идет на первом месте, там пытаются сохранить лидеров. Таким образом, в команде создается хорошее настроение.

Михайлис, Карпов и Зернов – лидеры коллектива, который идет на первом месте.

Считаю, что идея продлить их – абсолютно правильная», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.

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