Андрей Зубарев: «Люди без отопления живут. Мне стыдно говорить про душ для хоккеистов, когда происходит прорыв труб в городах»

Теги Салават Юлаев Андрей Зубарев КХЛ Хоккей

Андрей Зубарев высказался об обеспечении условий для хоккеистов.

– В последний год своей карьеры вы прославились тем, что стали хоккейным ревизорро. Вы реальную пользу от своих съемок увидели?

– Вы же знаете, что у нас если что-то улучшается, то на один день или на словах. Надеюсь, что-то где-то осталось.

Когда я выложил пост о том, что завершаю карьеру, мне много людей написало. Столько было благодарностей, что чуть не прослезился. Писали даже: «Спасибо, Андрей, за душевые на арене на Зорге в Уфе».

Я туда ездил, закупали на командные деньги материалы, мы сделали все души. У меня была командная уфимская касса, я заправлял нашими финансами.

На аренах КХЛ тоже что-то менялись, но надо понимать, что любая вещь имеет свойство ломаться, так что нормально регулярно все менять.

В декабре ездил на Матч звезд в Питер, встречался с Сергеем Гимаевым-младшим – он сейчас занимается похожими вещами. Он сказал, что у игроков будут холодные ванные, шампуни будут в душевых. Говорю: «Супер, вы все это сделали, когда я закончил».

Если серьезно, то я рад, что все это будет, это само собой разумеющие вещи. Но вы видите, что у нас вообще происходит, а мы говорим о каких-то мелочах, каком-то хоккее, каких-то раздевалках.

Смотрю новости, не те, которые не нужно смотреть – люди без отопления живут. Мне даже стыдно говорить про душ для хоккеистов, когда происходит прорыв труб в городах и так далее, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Андрей Зубарев.

7 комментариев
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Патриоту Назарову расскажите, у которого хоккей - это спорт номер один в стране. Или вечному депутату Третьяку с его катками.
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Это прорыв.
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Что стыдного говорить про неработающий душ в номере, когда за него (номер) 5-15 тыс рэ в сутки берут?
и связи с другими событиями с прорывами труб нет обычно
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Позиция похожа на подрыв основ российской государственности. Он по ходу Россию не любит.
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О дядя Андрей ревизор
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Как бы иноагентом за такую ложь не признали
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Про СВО молчание….
Работодатели открестились от ревизорро?
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