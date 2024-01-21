Алексей Потапов: «Динамо» – главный фаворит Запада. Команда очень хорошо сбалансирована и обучена, в отличие от предыдущих сезонов»

Алексей Потапов назвал «Динамо» фаворитом Западной конференции.

– Есть ли у московского « » иные козыри, кроме великолепного большинства?

– На данный момент «Динамо» для меня – главный фаворит Запада, и дело здесь не только в первом звене и великолепной реализации большинства.

Нынешняя команда очень хорошо сбалансирована и обучена, в отличие от предыдущих сезонов.

Нижние звенья очень здорово помогают двум ударным тройкам в достижении результата.

Это должно помочь бело-голубым в плей-офф, когда соперники всячески будут стремится к тому, чтобы закрыть лидеров «Динамо» и как можно меньше удаляться, – сказал бывший нападающий «Динамо» и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.