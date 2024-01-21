Алексей Потапов: «Динамо» – главный фаворит Запада. Команда очень хорошо сбалансирована и обучена, в отличие от предыдущих сезонов»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Алексей Потапов Динамо Хоккей

Алексей Потапов назвал «Динамо» фаворитом Западной конференции.

– Есть ли у московского «Динамо» иные козыри, кроме великолепного большинства?

– На данный момент «Динамо» для меня – главный фаворит Запада, и дело здесь не только в первом звене и великолепной реализации большинства.

Нынешняя команда Алексея Кудашова очень хорошо сбалансирована и обучена, в отличие от предыдущих сезонов.

Нижние звенья очень здорово помогают двум ударным тройкам в достижении результата.

Это должно помочь бело-голубым в плей-офф, когда соперники всячески будут стремится к тому, чтобы закрыть лидеров «Динамо» и как можно меньше удаляться, – сказал бывший нападающий «Динамо» и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

2 комментария
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Я бы не нахваливал раньше времени Динамо , каким бы оно не было хорошим на сегодняшний день . Будет день и будет пища . Плей офф все покажет .
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Да загад не бывает богат и ещё очень рано делать ставки тем более поменялась система проведения игр в ПО просто нужно играть в свою игру и не сбавлять обороты чтобы во всеоружии подойти к решающим играм в ПО и твердо идти к поставленной цели.
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