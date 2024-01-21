Пастрняк в 7-й раз забросил 30+ шайб за сезон в НХЛ – 2-й результат для игроков из Чехии. Рекорд у Ягра (15)

Давид Пастрняк в 7-й раз в карьере в НХЛ достиг отметки 30 шайб за сезон.

Форвард «Бостона» отличился в матче регулярного чемпионата с « » (9:4).

В текущем сезоне на счету 27-летнего чеха стало 66 (30+36) очков в 45 играх. Он занимает чистое 3-е место в гонке бомбардиров и гонке снайперов, где уступает только Остону Мэттьюсу («Торонто», 37 шайб в 43 играх) и Сэму Райнхарту («Флорида», 33 в 45).

вышел на чистое 2-е место среди игроков из по числу сезонов с 30+ шайбами. Лидирует Яромир Ягр (15), на третьем месте – Петр Клима (6).

Среди игроков « » Давид делит 3-е место с Джонни Бьюсиком, лидируют Фил Эспозито и Рик Миддлтон (по 8 сезонов).