Пастрняк в 7-й раз забросил 30+ шайб за сезон в НХЛ – 2-й результат для игроков из Чехии. Рекорд у Ягра (15)

Теги рейтинги Монреаль Бостон Яромир Ягр Сборная Чехии по хоккею НХЛ Фил Эспозито Рик Миддлтон Джонни Бьюсик Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк в 7-й раз в карьере в НХЛ достиг отметки 30 шайб за сезон.

Форвард «Бостона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (9:4). 

В текущем сезоне на счету 27-летнего чеха стало 66 (30+36) очков в 45 играх. Он занимает чистое 3-е место в гонке бомбардиров и гонке снайперов, где уступает только Остону Мэттьюсу («Торонто», 37 шайб в 43 играх) и Сэму Райнхарту («Флорида», 33 в 45). 

Пастрняк вышел на чистое 2-е место среди игроков из Чехии по числу сезонов с 30+ шайбами. Лидирует Яромир Ягр (15), на третьем месте – Петр Клима (6). 

Среди игроков «Бостона» Давид делит 3-е место с Джонни Бьюсиком, лидируют Фил Эспозито и Рик Миддлтон (по 8 сезонов). 

6 комментариев
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Паста , самый недооцененный игрок НХЛ.
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В Бостоне есть все шансы стать рекордсменом.
Ягра скорее всего не достанет.
+2
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За бомбордирской гонкой Пастерняка, Макдевида, Драйзайтеля, Мэтьюся невероятно интересно наблюдать они почти одного возраста и у них почти по одинаковому количеству голов забито Мэтьюс немного выделяется.
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Ответ Альберт Кот
Паста , самый недооцененный игрок НХЛ.
Барков!
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+1
Ответ nupor
Барков!
Барков 2-й по недооценки)
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Ответ TBFTT
За бомбордирской гонкой Пастерняка, Макдевида, Драйзайтеля, Мэтьюся невероятно интересно наблюдать они почти одного возраста и у них почти по одинаковому количеству голов забито Мэтьюс немного выделяется.
Интересно когда Куч и Маккиннон по шайбам обгонят Макдевида и Драйзайтля.
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