Михеев продлил серию игр без очков до 5 («минус 4» на отрезке). Форвард «Ванкувера» не забил в 14-м матче подряд

Теги Торонто Ванкувер НХЛ Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев продлил серию игр без очков до 5.

Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:4).

В активе россиянина 22 (10+12) очка в 42 играх при полезности «+3». В последних 5 матчах – 0+0 при «минус 4». 

При этом безголевая серия Михеева составляет уже 14 игр. 

Сегодня Илья (12:13, 0:25 – в большинстве, 1:59 – в меньшинстве, «минус 1») трижды бросил в створ и применил 1 силовой прием. 

2 комментария
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Без шведа и Кузя, и Михей не топчики((
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