Михеев продлил серию игр без очков до 5 («минус 4» на отрезке). Форвард «Ванкувера» не забил в 14-м матче подряд
Илья Михеев продлил серию игр без очков до 5.
Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:4).
В активе россиянина 22 (10+12) очка в 42 играх при полезности «+3». В последних 5 матчах – 0+0 при «минус 4».
При этом безголевая серия Михеева составляет уже 14 игр.
Сегодня Илья (12:13, 0:25 – в большинстве, 1:59 – в меньшинстве, «минус 1») трижды бросил в створ и применил 1 силовой прием.