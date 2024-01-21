Михеев продлил серию игр без очков до 5 («минус 4» на отрезке). Форвард «Ванкувера» не забил в 14-м матче подряд

Илья Михеев продлил серию игр без очков до 5.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с « » (6:4).

В активе россиянина 22 (10+12) очка в 42 играх при полезности «+3». В последних 5 матчах – 0+0 при «минус 4».

При этом безголевая серия составляет уже 14 игр.

Сегодня Илья (12:13, 0:25 – в большинстве, 1:59 – в меньшинстве, «минус 1») трижды бросил в створ и применил 1 силовой прием.