Гавриков об игре против Макдэвида: «Если ты не можешь выбить у него шайбу, то не должен приближаться к нему вплотную. Иначе Коннор сделает резкий вираж и от тебя просто уедет»

Владислав Гавриков поделился воспоминаниями об игре против Коннора Макдэвида.

– Каково играть целую серию плей-офф против и ? Да еще ее чуть не выиграть?

– Да, мы не выиграли. Но, во-первых, интересно – растешь как игрок. В плей-офф все равно чуть другой хоккей, больше внимания к каждой детали, к изучению соперника. Узнал о Макдэвиде и Драйзайтле и о том, как против них стараться играть, больше, чем знал до этой серии. Что против них будет эффективнее в обороне.

– И что может сработать против Макдэвида?

– Надо понимать, как он тебя может обыграть. Он очень быстро меняет направление движения. Может резко остановиться и уйти в другую сторону. Если ты не можешь достать и выбить у него шайбу, то не должен приближаться к нему вплотную. Ты не должен оказаться на таком расстоянии от него, когда не успеешь с полного стопа уйти в обратную сторону.

Если ты подходишь к нему на такую дистанцию – скорее всего, Коннор это почувствует, сделает резкий вираж и от тебя просто уедет. А если ты начнешь его толкать в спину, он только этим воспользуется, поставив корпус и еще скорость наберет. Ты должен понимать, как грамотно выбрать позицию, чтобы он не смог от тебя так легко уйти.

– Были моменты в той серии, от которых вы получили удовольствие: «Да, я сделал его!»?

– Уже не помню. Один раз выбил шайбу, когда со мной выходили два в один, после чего мы забили им гол. По-моему, у Драйзайтля, но на сто процентов не уверен. Подумал – вот так надо делать всегда. Но всегда не бывает, – сказал защитник « ».