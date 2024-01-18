Кудашов о поражении от «Нефтехимика»: «Вчера 10 человек в «Динамо» было под капельницей. Академично играли, недостаточно лезли на пятак»
Алексей Кудашов высказался после поражения от «Нефтехимика».
«Динамо» уступило со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Не смогли пробить оборону и вратаря соперника.
Вчера тренировалось 15 человек – 10 человек было под капельницей. У нас еще с утра люди лежали под капельницей.
Ну я вам серьезно говорю – это не оправдание и ничего. Но, естественно, когда ты в плохом состоянии, то и забить тяжело, и бегать тяжело.
– Шесть штанг?
– Если не забили и соперник не удалился, значит, недоработали.
Недостаточно лезли на пятак, недостаточно шли в обводку и на добивания. Академично играли, старались контролировать шайбу.
Было много бросков, было преимущество, соперник здорово играл, вратарь порой творил чудеса, но все равно это не то, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.