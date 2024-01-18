Кудашов о поражении от «Нефтехимика»: «Вчера 10 человек в «Динамо» было под капельницей. Академично играли, недостаточно лезли на пятак»

Теги Нефтехимик Алексей Кудашов КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Кудашов высказался после поражения от «Нефтехимика».

«Динамо» уступило со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Не смогли пробить оборону и вратаря соперника.

Вчера тренировалось 15 человек – 10 человек было под капельницей. У нас еще с утра люди лежали под капельницей.

Ну я вам серьезно говорю – это не оправдание и ничего. Но, естественно, когда ты в плохом состоянии, то и забить тяжело, и бегать тяжело.

– Шесть штанг?

– Если не забили и соперник не удалился, значит, недоработали.

Недостаточно лезли на пятак, недостаточно шли в обводку и на добивания. Академично играли, старались контролировать шайбу.

Было много бросков, было преимущество, соперник здорово играл, вратарь порой творил чудеса, но все равно это не то, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

4 комментария
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Вот это новость, признание имени Родченкова
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А чё под капельницей вымывали ? Уж не простуду и не короновирус наверняка . Десять человек под капельницей- обалденное название нового сериала.
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Понятно. Длинный перерыв был, некоторые ушли в запой.
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Ответ IVAN-67
А чё под капельницей вымывали ? Уж не простуду и не короновирус наверняка . Десять человек под капельницей- обалденное название нового сериала.
Половина Динамо дружит с Курбановым. Наверное, заметали последствия совместной вечеринки
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