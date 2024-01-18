Билялетдинов о победе 5:1 над «Ладой»: «Не все еще так, как «Ак Барс» хочет, но близко к этому. Заметно, что прогресс есть – старались играть правильно и агрессивно»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Ладой».
– Команда здорово сработала. С самого начала играли очень активно, создали очень много моментов. К сожалению, снова не забивали.
Но затем большинство здорово сработало. Слава Богу, в последнее время они забивают. Есть вещи, которые мы хотим видеть, и они получаются.
Заметно, что прогресс какой-то есть, хотя неприятная игра была в «Сочи». Думаю, она тоже сыграла роль.
Но ребята – молодцы, я доволен, что они правильно подошли к матчу и хорошо сыграли.
– По качеству это была лучшая игра в январе?
– Вопросы еще существуют, не все еще так, как мы хотим, но близко к этому. Ребята старались играть правильно и агрессивно.
– Дмитрий Яшкин вернулся в расположение команды. Есть ли шанс, что он сыграет в регулярном чемпионате?
– Мне сложно сказать, зависит от восстановления. Во всяком случае он начал заниматься, постараемся дать ему ледовые тренировки на следующей неделе.
Понятно, в индивидуальном порядке, но нагрузки будут уже другими. Нагрузки на плечевой пояс он делать ещё не может брать, но уже приседает, может кататься, это хорошо.
– Митчелл Миллер забросил красивую шайбу. Что можете сказать о голе и прогрессе защитника?
– Считаю его хорошим приобретением. Во-первых, молодой парень. Во-вторых, он хорошо читает и понимает игру.
Он мог и раньше забивать, но пока не получалось. Только хорошие слова могу про него сказать, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.