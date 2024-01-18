Билялетдинов о победе 5:1 над «Ладой»: «Не все еще так, как «Ак Барс» хочет, но близко к этому. Заметно, что прогресс есть – старались играть правильно и агрессивно»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Ладой».

– Команда здорово сработала. С самого начала играли очень активно, создали очень много моментов. К сожалению, снова не забивали.

Но затем большинство здорово сработало. Слава Богу, в последнее время они забивают. Есть вещи, которые мы хотим видеть, и они получаются.

Заметно, что прогресс какой-то есть, хотя неприятная игра была в «Сочи». Думаю, она тоже сыграла роль.

Но ребята – молодцы, я доволен, что они правильно подошли к матчу и хорошо сыграли.

– По качеству это была лучшая игра в январе?

– Вопросы еще существуют, не все еще так, как мы хотим, но близко к этому. Ребята старались играть правильно и агрессивно.

– вернулся в расположение команды. Есть ли шанс, что он сыграет в регулярном чемпионате?

– Мне сложно сказать, зависит от восстановления. Во всяком случае он начал заниматься, постараемся дать ему ледовые тренировки на следующей неделе.

Понятно, в индивидуальном порядке, но нагрузки будут уже другими. Нагрузки на плечевой пояс он делать ещё не может брать, но уже приседает, может кататься, это хорошо.

– Митчелл Миллер забросил красивую шайбу. Что можете сказать о голе и прогрессе защитника?

– Считаю его хорошим приобретением. Во-первых, молодой парень. Во-вторых, он хорошо читает и понимает игру.

Он мог и раньше забивать, но пока не получалось. Только хорошие слова могу про него сказать, – сказал главный тренер « » .