Защитник «Ак Барса» Миллер забил «Ладе» в проходе от своих ворот. Это первый гол игрока в КХЛ
Митчелл Миллер забросил первую шайбу в КХЛ.
Защитник «Ак Барса» забил гол в ворота «Лады» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде хоккеист с шайбой разогнался от своих ворот, прошел через всю площадку и переиграл вратаря Александра Трушкова.
Это первый гол Митчелла Миллера в лиге. Также на его счету четыре результативных передачи в 16 играх чемпионата.
Заслужил тюбетейку!!! Но можно и Дыне и Луке дать.
ассистенты: 82 Билялов Тимур, 87 Шипачёв Вадим