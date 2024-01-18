Защитник «Ак Барса» Миллер забил «Ладе» в проходе от своих ворот. Это первый гол игрока в КХЛ

Митчелл Миллер забросил первую шайбу в КХЛ.

Защитник « » забил гол в ворота «Лады» в матче Фонбет чемпионата .

В третьем периоде хоккеист с шайбой разогнался от своих ворот, прошел через всю площадку и переиграл вратаря Александра Трушкова.

Это первый гол Митчелла Миллера в лиге. Также на его счету четыре результативных передачи в 16 играх чемпионата.