Защитник «Ак Барса» Миллер забил «Ладе» в проходе от своих ворот. Это первый гол игрока в КХЛ

Теги Ак Барс Лада видео КХЛ Митчелл Миллер Хоккей

Митчелл Миллер забросил первую шайбу в КХЛ.

Защитник «Ак Барса» забил гол в ворота «Лады» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде хоккеист с шайбой разогнался от своих ворот, прошел через всю площадку и переиграл вратаря Александра Трушкова.

Это первый гол Митчелла Миллера в лиге. Также на его счету четыре результативных передачи в 16 играх чемпионата.

4 комментария
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Очень круто,помню как Ягр от своих ворот Магнитке в последнем матче плей офф так забил!
+4
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+4
Отличный проход и гол!!!
Заслужил тюбетейку!!! Но можно и Дыне и Луке дать.
+3
0
+3
Ответ Roman Roman
вратарю положен пас в стату?
Изменение счета: 4—1 (Ак Барс). 58 Миллер Митчелл
ассистенты: 82 Билялов Тимур, 87 Шипачёв Вадим
+1
0
+1
Ответ Tina
Отличный проход и гол!!! Заслужил тюбетейку!!! Но можно и Дыне и Луке дать.
вратарю положен пас в стату?
0
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