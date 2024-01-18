«Ак Барс» забил в равных составах впервые за 156 минут и 36 секунд. Дыняк от радости прыгнул на стекло – оно треснуло, матч с «Ладой» приостановили
«Ак Барс» не забивал в равных составах более 156 минут.
Казанская команда проводит игру против «Лады» в Фонбет чемпионате КХЛ.
В середине второго периода заброшенной шайбой отметился нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, который, празднуя гол, прыгнул на стекло, которое от этого треснуло. Из-за этого игра была приостановлена, поскольку потребовалось заменить стекло.
«Ак Барс» забил в равных составах в первый раз с игры против «Трактора» (1:3) 12 января. В играх против «Нефтехимика» (1:0) и «Сочи» (1:3) команда забивала только в большинстве.
В итоге серия без голов в равных составах составила 156 минут и 36 секунд.