«Ак Барс» забил в равных составах впервые за 156 минут и 36 секунд. Дыняк от радости прыгнул на стекло – оно треснуло, матч с «Ладой» приостановили

Теги Ак Барс Лада видео КХЛ Никита Дыняк Хоккей

«Ак Барс» не забивал в равных составах более 156 минут.

Казанская команда проводит игру против «Лады» в Фонбет чемпионате КХЛ.

В середине второго периода заброшенной шайбой отметился нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, который, празднуя гол, прыгнул на стекло, которое от этого треснуло. Из-за этого игра была приостановлена, поскольку потребовалось заменить стекло.

«Ак Барс» забил в равных составах в первый раз с игры против «Трактора» (1:3) 12 января. В играх против «Нефтехимика» (1:0) и «Сочи» (1:3) команда забивала только в большинстве.

В итоге серия без голов в равных составах составила 156 минут и 36 секунд.

4 комментария
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Видеоператоры от Бога!
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Очень рада за Никиту и вообще 4я пока лучшие в команде, вот и Лука отметился, молодцы 4я!
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Во 2 голе шайба вышла из зоны, браташ про челенджи слышал?
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