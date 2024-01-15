Буре о том, является ли Кучеров самым сильным хоккеистом в мире: «Если по цифрам, то да. Настоящая звезда не только российского, но и мирового хоккея»
Павел Буре ответил, может ли считать Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в мире.
В этом сезоне российский нападающий «Тампы» лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав 72 (28+44) очка в 43 матчах регулярного чемпионата.
– Никиту Кучерова можно назвать самым сильным хоккеистом мира на сегодняшний день?
– Он идет на первом месте в НХЛ по очкам, поэтому, наверное, на сегодняшний день да. Если по цифрам, то да.
Конечно, он играет в очень интересный хоккей, является настоящей звездой не только российского, но и мирового хоккея.
Он доказывает это в каждом матче, набирает очень много очков и делает те вещи, которые другие игроки не умеют и не могут сделать, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.
1. У обоих по два титула.
2. У Кучерова лучшее в лиге видение площадки и техника паса, Кавай - признанный технарь, гений защиты (одно его прозвище «Клешня» чего стоит), умеет на площадке всё.
3. У обоих на протяжении карьеры были серьёзные проблемы со здоровьем.
4. От их карьер веет какой-то недосказанностью - вроде одному 30, другому - 32, и ещё есть много времени, но это кажется, что и упущенных возможностей много (у одного больше сотни очков из-за травм, у другого - возможный титул в 2022 году).