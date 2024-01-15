Буре о том, является ли Кучеров самым сильным хоккеистом в мире: «Если по цифрам, то да. Настоящая звезда не только российского, но и мирового хоккея»

Павел Буре ответил, может ли считать Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в мире.

В этом сезоне российский нападающий « » лидирует в списке лучших бомбардиров , набрав 72 (28+44) очка в 43 матчах регулярного чемпионата.

– можно назвать самым сильным хоккеистом мира на сегодняшний день?

– Он идет на первом месте в НХЛ по очкам, поэтому, наверное, на сегодняшний день да. Если по цифрам, то да.

Конечно, он играет в очень интересный хоккей, является настоящей звездой не только российского, но и мирового хоккея.

Он доказывает это в каждом матче, набирает очень много очков и делает те вещи, которые другие игроки не умеют и не могут сделать, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.