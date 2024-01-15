Буре о том, является ли Кучеров самым сильным хоккеистом в мире: «Если по цифрам, то да. Настоящая звезда не только российского, но и мирового хоккея»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Павел Буре Никита Кучеров Матч ТВ Хоккей

Павел Буре ответил, может ли считать Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в мире.

В этом сезоне российский нападающий «Тампы» лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав 72 (28+44) очка в 43 матчах регулярного чемпионата.

Никиту Кучерова можно назвать самым сильным хоккеистом мира на сегодняшний день?

– Он идет на первом месте в НХЛ по очкам, поэтому, наверное, на сегодняшний день да. Если по цифрам, то да.

Конечно, он играет в очень интересный хоккей, является настоящей звездой не только российского, но и мирового хоккея.

Он доказывает это в каждом матче, набирает очень много очков и делает те вещи, которые другие игроки не умеют и не могут сделать, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кучеров - это как Кавай в НБА, и у обоих есть свои уникальные особенности (визитные карточки) и карьерные сходства:
1. У обоих по два титула.
2. У Кучерова лучшее в лиге видение площадки и техника паса, Кавай - признанный технарь, гений защиты (одно его прозвище «Клешня» чего стоит), умеет на площадке всё.
3. У обоих на протяжении карьеры были серьёзные проблемы со здоровьем.
4. От их карьер веет какой-то недосказанностью - вроде одному 30, другому - 32, и ещё есть много времени, но это кажется, что и упущенных возможностей много (у одного больше сотни очков из-за травм, у другого - возможный титул в 2022 году).
+10
-1
+9
А если отбросить цифры в сторону? :)
+4
-1
+3
Ответ Mephi027
А если отбросить цифры в сторону? :)
Буре высказался уклончиво, в западном стиле. Вроде и похвалил изо всех сил, но как будто и соломки подстелил.
+2
-1
+1
Здесь Буре прав на 100%!
+2
-2
0
Буре о том, является ли Кучеров самым сильным хоккеистом в мире: «Если по цифрам, то нет. 8 голов в одном матче он не забивал»
+3
-3
0
Ответ Mephi027
А если отбросить цифры в сторону? :)
Тогда Овечкин!
0
0
0
Ответ K. Eropegov
Буре высказался уклончиво, в западном стиле. Вроде и похвалил изо всех сил, но как будто и соломки подстелил.
Как будто просится продолжение "а вот если не по цифрам а по ощущению, то Макдэвид"
+2
-2
0
Ответ Molzahn
Кучеров - это как Кавай в НБА, и у обоих есть свои уникальные особенности (визитные карточки) и карьерные сходства: 1. У обоих по два титула. 2. У Кучерова лучшее в лиге видение площадки и техника паса, Кавай - признанный технарь, гений защиты (одно его прозвище «Клешня» чего стоит), умеет на площадке всё. 3. У обоих на протяжении карьеры были серьёзные проблемы со здоровьем. 4. От их карьер веет какой-то недосказанностью - вроде одному 30, другому - 32, и ещё есть много времени, но это кажется, что и упущенных возможностей много (у одного больше сотни очков из-за травм, у другого - возможный титул в 2022 году).
Оба уходили из команды из-за "разногласий" касаемых травмы.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий