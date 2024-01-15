Николай Заварухин: «Ковальчук знает, как сплотить коллектив – есть все возможности продолжать карьеру. Хабибулин – вратарь мирового уровня, не зря столько лет провел в НХЛ»

Николай Заварухин оценил возвращение в хоккей Ильи Ковальчука и Николая Хабибулина.

– Вас удивило возвращение Ковальчука и Хабибулина? Первому 40 лет, второму 50.

– Ковальчук меня не удивил, потому что у него очень крепкое здоровье. Я играл против Ильи, в молодости он был таким же.

У Ковальчука есть все возможности продолжать карьеру, тем более он знает, как сплотить коллектив.

Хабибулина я еще не видел в игре, но это вратарь мирового уровня, не зря столько лет провел в НХЛ и играл в сборной России. Он и как человек хороший, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.