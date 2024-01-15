Вратарь «Металлурга» Набоков: «Сорокин и Шестеркин – примеры в НХЛ. Нравится игра Картера Харта, в КХЛ хорошая техника у Самонова»

Теги Металлург Мг Филадельфия НХЛ КХЛ Илья Сорокин Игорь Шестеркин Александр Самонов Картер Харт ТАСС Илья Набоков Хоккей

Илья Набоков ответил, кто является для него примером в НХЛ.

«В НХЛ примером для меня являются российские ребята, такие как Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Из иностранных мне нравится игра Картера Харта из «Филадельфии». Они все быстрые, подвижные ребята, хорошо катаются, техничные.

Я их не стараюсь копировать, просто смотрю за их игрой.

В КХЛ хорошая техника у Александра Самонова – он также быстро двигается», – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

3 комментария
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Шестёркин и Сорокин - топы в НХЛ. Харт - вратарь среднего уровня.
Удивлён, что Набоков не назвал Василевского.
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у парня фамилия яркая 🤔
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Ответ Максим Седов
Шестёркин и Сорокин - топы в НХЛ. Харт - вратарь среднего уровня. Удивлён, что Набоков не назвал Василевского.
Он имел негабаритных ребят
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