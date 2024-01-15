Вратарь «Металлурга» Набоков: «Сорокин и Шестеркин – примеры в НХЛ. Нравится игра Картера Харта, в КХЛ хорошая техника у Самонова»

Илья Набоков ответил, кто является для него примером в НХЛ.

«В НХЛ примером для меня являются российские ребята, такие как , .

Из иностранных мне нравится игра из «Филадельфии». Они все быстрые, подвижные ребята, хорошо катаются, техничные.

Я их не стараюсь копировать, просто смотрю за их игрой.

В хорошая техника у Александра Самонова – он также быстро двигается», – сказал вратарь « » Илья Набоков.