Спартак – Авангард где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 19 января
В пятницу, 19 января, сыграют Спартак и Авангард в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Дворец спорта Мегаспорт».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Авангард
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.