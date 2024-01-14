Леонтьев о 0:1 от «Ак Барса»: «Игра есть, а результата – нет. «Нефтехимик» создавал моменты, надо было доводить до гола. Ребят не в чем упрекнуть»
Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Ак Барса».
«Нефтехимик» уступил со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Игра есть, а результата нет. Сражались, создавали голевые моменты.
В концовке надо было доводить дело до заброшенной шайбы. Как раз ее и нам не хватило.
Ребят мне не в чем упрекнуть. Все были настроены, все понимают значимость каждого матча. Готовимся к следующим играм.
– Почему не стали в концовке матча брать тай-аут?
– У нас ребята не были уставшими.
Тайм-аут имеет также и обратную сторону – даешь перевести дух сопернику. В такой ситуации не было смысла брать перерыв, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.