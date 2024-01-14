Леонтьев о 0:1 от «Ак Барса»: «Игра есть, а результата – нет. «Нефтехимик» создавал моменты, надо было доводить до гола. Ребят не в чем упрекнуть»

Теги Ак Барс Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Ак Барса».

«Нефтехимик» уступил со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Игра есть, а результата нет. Сражались, создавали голевые моменты.

В концовке надо было доводить дело до заброшенной шайбы. Как раз ее и нам не хватило.

Ребят мне не в чем упрекнуть. Все были настроены, все понимают значимость каждого матча. Готовимся к следующим играм.

– Почему не стали в концовке матча брать тай-аут?

– У нас ребята не были уставшими.

Тайм-аут имеет также и обратную сторону – даешь перевести дух сопернику. В такой ситуации не было смысла брать перерыв, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полность согласен Олег, хорошо сыграли, достойно 💙🤍
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий