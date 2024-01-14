В руководстве «Ванкувера» хотели использовать защитника Хьюза как центрфорварда. Об этом рассказал Будро
«Ванкувера» хотел использовать Куинна Хьюза как центрфорварда.
Бывший главный тренер канадского клуба Брюс Будро рассказал, как в прошлом сезоне нему обращались с идеей заиграть защитника в качестве центрального нападающего.
Один из представителей офиса «Ванкувера» несколько раз просил попробовать Куинна Хьюза как центрфорварда, но Будро каждый раз он отклонял эту просьбу.
В нынешнем сезоне Хьюз набрал 51 (11+40) балл при полезности «плюс 32» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 24:22.
не хватает для игры в центре 3 вещей:
1) игра на вбрасывании
2) перестроить понимание игры: все же если ты классно подключаешься к атакам как защитник ≠ отлично комбинируешь всю игру в тройке как форвард, а еще терпишь толчки в спину. защитники тоже под давлением играют, когда заброс шайбы идет, но все же нападающих чаще бьют, может ошибаюсь
3) выносливость: да, элитные дефы играют много, но придется подстроить свою игру под новую позицию, в том числе и по другому распределять энергию