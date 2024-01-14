В руководстве «Ванкувера» хотели использовать защитника Хьюза как центрфорварда. Об этом рассказал Будро

Теги Ванкувер НХЛ Брюс Будро Куинн Хьюз Хоккей

«Ванкувера» хотел использовать Куинна Хьюза как центрфорварда.

Бывший главный тренер канадского клуба Брюс Будро рассказал, как в прошлом сезоне нему обращались с идеей заиграть защитника в качестве центрального нападающего.

Один из представителей офиса «Ванкувера» несколько раз просил попробовать Куинна Хьюза как центрфорварда, но Будро каждый раз он отклонял эту просьбу.

В нынешнем сезоне Хьюз набрал 51 (11+40) балл при полезности «плюс 32» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 24:22.

5 комментариев
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талант Хьюзов воистину неисчерпаем и неограничен
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Евгений Медведев и Василий Токранов играли центров у Билялетдинова. Андрей Марков был центром до 17 лет. Обычное дело
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Почему нет?
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топовые защитники играют много, хороши и в защите, и в нападении, а такие, как Хьюз и Макар еще и очень скоростные. в целом - классный набор для центра. тем более, сегодня почти все позиционные атаки ведутся через "верх" - комбинации с дефами

не хватает для игры в центре 3 вещей:
1) игра на вбрасывании
2) перестроить понимание игры: все же если ты классно подключаешься к атакам как защитник ≠ отлично комбинируешь всю игру в тройке как форвард, а еще терпишь толчки в спину. защитники тоже под давлением играют, когда заброс шайбы идет, но все же нападающих чаще бьют, может ошибаюсь
3) выносливость: да, элитные дефы играют много, но придется подстроить свою игру под новую позицию, в том числе и по другому распределять энергию
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