В руководстве «Ванкувера» хотели использовать защитника Хьюза как центрфорварда. Об этом рассказал Будро

«Ванкувера» хотел использовать Куинна Хьюза как центрфорварда.

Бывший главный тренер канадского клуба рассказал, как в прошлом сезоне нему обращались с идеей заиграть защитника в качестве центрального нападающего.

Один из представителей офиса « » несколько раз просил попробовать как центрфорварда, но Будро каждый раз он отклонял эту просьбу.

В нынешнем сезоне Хьюз набрал 51 (11+40) балл при полезности «плюс 32» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 24:22.