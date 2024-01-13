Верба поучаствовал в стычке «Авангарда» и «Амура» на раскатке и получил пятиминутное удаление в 1-м периоде

Нападающий «Авангарда» Марк Верба эмоционально провел игру с «Амуром».

На раскатке перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ Верба, вернувшийся после травмы, поучаствовал в стычке игроков обеих команд. он активно спорил с форвардом « » .

На восьмой минуте первого периода Верба получил 5-минутный штраф за атаку в область головы и шеи.

В текущем сезоне Верба провел 13 матчей и не набрал очков.