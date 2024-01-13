Верба поучаствовал в стычке «Авангарда» и «Амура» на раскатке и получил пятиминутное удаление в 1-м периоде
Нападающий «Авангарда» Марк Верба эмоционально провел игру с «Амуром».
На раскатке перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ Верба, вернувшийся после травмы, поучаствовал в стычке игроков обеих команд. он активно спорил с форвардом «Амура» Евгением Грачевым.
На восьмой минуте первого периода Верба получил 5-минутный штраф за атаку в область головы и шеи.
В текущем сезоне Верба провел 13 матчей и не набрал очков.