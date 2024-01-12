Вадим Бердников о матчах НХЛ: «Арена «Рейнджерс» – музей, много туристов приходят как на шоу. Разговаривал с людьми – брали билеты по 700 долларов»

Вадим Бердников поделился эмоциями от посещения матчей «Рейнджерс» и «Вашингтона».

– Какие матчи НХЛ вам удалось увидеть с трибун?

– Я был на «Дэвилс» – «Кэпиталс», «Кэпиталс» – «Коламбус», «Рейнджерс» – «Бостон», «Рейнджерс» – «Кэпиталс».

Планирую сходить на «Дэвилс» – «Даллас», потому что приедет Дадонов. Интересно посмотреть на «Старс», там интересная банда, и еще увидеться с Женей, поболтать.

– Какая атмосфера на матчах «Вашингтона» и «Рейнджерс»?

– Мне очень понравилось на игре в Вашингтоне – там совершенно другая атмосфера, чем на матчах «Нью-Джерси». 90% стадиона в майках своей команды. Удобный ледовый дворец, доброжелательная атмосфера. Вражды между болельщиками нет, люди приходят отдыхать и получать удовольствие.

У каждого клуба НХЛ свой подчерк. Арена «Рейнджерс», «Мэдисон Сквер Гарден», – это как музей, интересно просто походить, посмотреть, не говоря уже о хоккее.

Все-таки это Манхэттен, центр Нью-Йорка, много туристов и людей, которые приходят в первый раз как на шоу.

Для болельщиков на матчах все сделано, все время ведется работа на кубе ведется, постоянно то песни, то конкурсы.

У «Рейнджерс» уже несколько лет танцует болельщик Ларри. В определенный момент он появляется в каком-то проходе, а никто не знает, откуда он выйдет, и исполняет свой танец под песню – это уже как традиция. Поэтому игра очень быстро пролетает. Много я видел матчей в КХЛ и в Европе, но в НХЛ очень много интересного для меня самого, что уж говорить о не-хоккеистах и детях. Они с удовольствием смотрят.

Конечно, все сделано супер. На матче «Рейнджерс» – «Вашингтон» были полные трибуны, это еще было праздничное время.

Я разговаривал с людьми, которые покупали билеты, они брали по 700 долларов. Это приличные деньги.

На «Мэдисон Сквер Гарден» в среднем все дороже. У «Вашингтона» майка стоит порядка 200 долларов, а у «Рейнджерс» – 300 долларов, – сказал бывший нападающий Вадим Бердников.