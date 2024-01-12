Несколько клубов НХЛ интересуются Перри. Одна из команд проводит комплексную проверку на предмет наличия других инцидентов, помимо истории в «Чикаго»

Кори Перри интересен клубам НХЛ.

«Чикаго» расторг контракт с после драфта отказов. 38-летний нападающий получил статус свободного агента. Сам хоккеист дал понять, что увольнение из «Чикаго» связано с алкоголем.

Канадец встретился с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и получил разрешение на подписание контракта с новой командой.

Заинтересованность в игроке проявляют сразу несколько клубов.

Одна из команд проводит комплексную проверку на предмет наличия других инцидентов, помимо того, который произошел в « », об этом сообщила журналистка ESPN Эмили Каплан.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.