Несколько клубов НХЛ интересуются Перри. Одна из команд проводит комплексную проверку на предмет наличия других инцидентов, помимо истории в «Чикаго»

Теги возможные переходы Чикаго Кори Перри НХЛ Хоккей

Кори Перри интересен клубам НХЛ.

«Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий получил статус свободного агента. Сам хоккеист дал понять, что увольнение из «Чикаго» связано с алкоголем.

Канадец встретился с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и получил разрешение на подписание контракта с новой командой.

Заинтересованность в игроке проявляют сразу несколько клубов.

Одна из команд проводит комплексную проверку на предмет наличия других инцидентов, помимо того, который произошел в «Чикаго», об этом сообщила журналистка ESPN Эмили Каплан.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

10 комментариев
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Ответ Pronger
В чем заключаются комплексная проверка? Наняли частного детектива следить за Перри?
Опросили мать Бедарда.
+6
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+6
Некстваны задумались, их мамы обрадовались)))))
+5
-1
+4
В чем заключаются комплексная проверка? Наняли частного детектива следить за Перри?
+2
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Понятно репутация - это действительно много для профессии. Но надо отдать должное Перри (даже сейчас) заслужил шанс и может еще быть полезен команде.
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кандидат для Питтсбурга и Вашингтона
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Похоже инцидент был неприятный, но не очень злобный, раз дали шанс вернуться в лигу. Для сравнения: после случая с Лучичем до сих пор полная тишина.
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Ответ Direct free kick
Не помощник ни там ни там. Ему бы в клуб с недобором форвардов и с опытным тренером
пенсионные дома и так обеспечены помощниками
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