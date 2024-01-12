«Виннипег» одержал 8 побед подряд и обновил рекорд франшизы. Клуб первым в сезоне НХЛ набрал 60 очков

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«Виннипег» одержал 8 побед подряд и обновил рекорд франшизы.

«Джетс» обыграли «Чикаго» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ

8 побед подряд – новый рекорд в истории франшизы (учитываются достижения «Виннипега» и «Атланты Трэшерс»). Прошлый был установлен в сезоне-2016/17 (7 побед).

Примечательно, что на текущем отрезке все победы одержаны в основное время. 

Команда под руководством Рика Боунесса первой в сезоне набрала 60 очков (в 41 матче). Она лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и лиге в целом. 

9 комментариев
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Джетс обыграли Виннипег - мощно)
+5
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+5
Ответ Jychk
Джетс обыграли Виннипег - мощно)
Видимо Нью Йорк Джетс.
+4
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Поздравляю атланту трешерз
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+3
Ответ Юлия Закаблукова
Поздравляю атланту трешерз
И Джетс заодно! Они я так понимаю прервали победную серию Виннипега)
+2
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+2
Джетс обыграли Виннипег🤓
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Удивительно, что за столько лет у Виннипега ни разу не было восьми побед подряд. Даже у Коламбуса было 16
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Очень скромный рекорд, но за 8 побед в основное респект.
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Ответ Юрий Безуглый
Удивительно, что за столько лет у Виннипега ни разу не было восьми побед подряд. Даже у Коламбуса было 16
Коламбус тех лет с Бобровским и Панарой не мальчики для битья как бы были. В том сезоне, когда и была эта серия жакеты были очень сильны и играли в монструозном столичном дивизионе. А в плей-офф считай проиграли будущим обладателям кубка Стэнли.
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Ответ Strlive
Коламбус тех лет с Бобровским и Панарой не мальчики для битья как бы были. В том сезоне, когда и была эта серия жакеты были очень сильны и играли в монструозном столичном дивизионе. А в плей-офф считай проиграли будущим обладателям кубка Стэнли.
Ну Виннипег тоже не раз был весьма симпатичной командой, но больше семи же не выбивал ни разу
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