«Виннипег» одержал 8 побед подряд и обновил рекорд франшизы. Клуб первым в сезоне НХЛ набрал 60 очков
«Виннипег» одержал 8 побед подряд и обновил рекорд франшизы.
«Джетс» обыграли «Чикаго» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
8 побед подряд – новый рекорд в истории франшизы (учитываются достижения «Виннипега» и «Атланты Трэшерс»). Прошлый был установлен в сезоне-2016/17 (7 побед).
Примечательно, что на текущем отрезке все победы одержаны в основное время.
Команда под руководством Рика Боунесса первой в сезоне набрала 60 очков (в 41 матче). Она лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и лиге в целом.