Федоров о победе над «Торпедо»: «Давно не было такой хорошей игры от ЦСКА. Поняли, как играет соперник. Очень понравилась игра с шайбой, особенно в атаке»
Сергей Федоров доволен игрой ЦСКА в матче против «Торпедо».
ЦСКА победил со счетом 7:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Парни молодцы, поняли, как играет соперник. Использовали скорость, давление, компактно сыграли.
Мне очень понравилась игра с шайбой, особенно в зоне атаки.
Довольны этой игрой, но обольщаться не будем. Порадуемся до полуночи, а дальше новый день, новые игры.
– Остался ли у вас негатив от того, что команда проиграла третий период?
– По третьему периоду негатива нет, есть определенные вопросы. Хотелось сыграть по‑другому, помочь Федотову, приобрести уверенность.
– Можно ли назвать эту игру проверкой для ЦСКА?
– Рад, что ребята уловили манеру игры «Торпедо»: как они создают преимущество на маленьких отрезках площадки.
Мы владели инициативой, с шайбой и без. Рад за наших защитников, которые создали плотность при игре без шайбы.
Давно не было такой хорошей игры. Ребятам сказали оставить эту химию на следующие матчи.
– Как оцените игру Кирилла Долженкова?
– Долженков прогрессирует, рад его уверенным действиям с шайбой. С большим игровым временем он показывает стабильность.
Он показал еще не весь потенциал, но прогресс чувствуется, он уверенно играет в любых сочетаниях, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.