Федоров о победе над «Торпедо»: «Давно не было такой хорошей игры от ЦСКА. Поняли, как играет соперник. Очень понравилась игра с шайбой, особенно в атаке»

Сергей Федоров доволен игрой ЦСКА в матче против «Торпедо».

ЦСКА победил со счетом 7:2 в игре Фонбет чемпионата .

– Парни молодцы, поняли, как играет соперник. Использовали скорость, давление, компактно сыграли.

Мне очень понравилась игра с шайбой, особенно в зоне атаки.

Довольны этой игрой, но обольщаться не будем. Порадуемся до полуночи, а дальше новый день, новые игры.

– Остался ли у вас негатив от того, что команда проиграла третий период?

– По третьему периоду негатива нет, есть определенные вопросы. Хотелось сыграть по‑другому, помочь Федотову, приобрести уверенность.

– Можно ли назвать эту игру проверкой для ЦСКА?

– Рад, что ребята уловили манеру игры « »: как они создают преимущество на маленьких отрезках площадки.

Мы владели инициативой, с шайбой и без. Рад за наших защитников, которые создали плотность при игре без шайбы.

Давно не было такой хорошей игры. Ребятам сказали оставить эту химию на следующие матчи.

– Как оцените игру ?

– Долженков прогрессирует, рад его уверенным действиям с шайбой. С большим игровым временем он показывает стабильность.

Он показал еще не весь потенциал, но прогресс чувствуется, он уверенно играет в любых сочетаниях, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.