Федоров о победе над «Торпедо»: «Давно не было такой хорошей игры от ЦСКА. Поняли, как играет соперник. Очень понравилась игра с шайбой, особенно в атаке»

Теги ЦСКА Торпедо Сергей Федоров КХЛ Матч ТВ Кирилл Долженков Хоккей

Сергей Федоров доволен игрой ЦСКА в матче против «Торпедо».

ЦСКА победил со счетом 7:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Парни молодцы, поняли, как играет соперник. Использовали скорость, давление, компактно сыграли.

Мне очень понравилась игра с шайбой, особенно в зоне атаки.

Довольны этой игрой, но обольщаться не будем. Порадуемся до полуночи, а дальше новый день, новые игры.

– Остался ли у вас негатив от того, что команда проиграла третий период?

– По третьему периоду негатива нет, есть определенные вопросы. Хотелось сыграть по‑другому, помочь Федотову, приобрести уверенность.

– Можно ли назвать эту игру проверкой для ЦСКА?

– Рад, что ребята уловили манеру игры «Торпедо»: как они создают преимущество на маленьких отрезках площадки.

Мы владели инициативой, с шайбой и без. Рад за наших защитников, которые создали плотность при игре без шайбы.

Давно не было такой хорошей игры. Ребятам сказали оставить эту химию на следующие матчи.

– Как оцените игру Кирилла Долженкова?

– Долженков прогрессирует, рад его уверенным действиям с шайбой. С большим игровым временем он показывает стабильность.

Он показал еще не весь потенциал, но прогресс чувствуется, он уверенно играет в любых сочетаниях, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

7 комментариев
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такой Цска нравится многим!
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Ответ mpFreeman
К сожалению все приятные открытия первой половины сезона от "Лады" до "Спартака" потихоньку начали спускаться вниз по таблице.
Жаль, да, но это неизбежно. Сезон длинный, и во второй половине уже играет опыт
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С начала года 3 игры 3 победы. И обыграли всех "выскочек" этого сезона. ЦСКА вернулся. Вперёд, Команда!
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К сожалению все приятные открытия первой половины сезона от "Лады" до "Спартака" потихоньку начали спускаться вниз по таблице.
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Как ни прискорбно, но понять дело нехитрое. Нет Коваленко - нет мотора в машинке. А если ещё и Вася вылетает, то всё. Главное, за 4-6 недель из зоны плей-офф не улететь.
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Ответ mbauer
Жаль, да, но это неизбежно. Сезон длинный, и во второй половине уже играет опыт
Ну и опыт дело наживное…
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Ответ Матроскин52
Ну и опыт дело наживное…
Тоже не спорю. Хорошо, если владельцы дадут время его нажить. Будет интереснее
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