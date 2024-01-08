Президент лиги ОАЭ о клубе КХЛ в Дубае: «Нет смысла быть «Куньлунем». Открываем тренировочную арену – для проживания есть все, должны быть политические решения»

Президент хоккейной лиги ОАЭ высказался о возможности создания клуба КХЛ в Дубае.

– Жива ли идея создания клуба КХЛ в Дубае?

– Любые мечты должны быть сопоставимы с реальностью. Скажу, что сейчас мы открываем первую хоккейную ледовую тренировочную арену, которая будет готова к работе уже в августе 2024 года.

Это будет правильная арена со всеми раздевалками, сушками, нормальным льдом, залом, тренировочными площадками. Будет соответствовать всем правилам хоккейных арен, которых прежде не было в Дубае.

Раньше по приезде командам КХЛ было негде тренироваться. Теперь есть все для проживания команды КХЛ.

Команда может жить в Дубае, но для этого должны быть приняты политические решения прежде всего.

И самое главное, принять решение в первую очередь должна сама КХЛ. Лига должна определиться, хочет ли она развиваться за рубежом, или это внутренний чемпионат.

Все‑таки, на мой взгляд, нет никакого смысла быть такой командой, как китайский «Куньлунь». Если тут будет команда, то она должна проживать в Дубае.

– Сейчас какие‑то переговоры с КХЛ вообще ведутся о появлении клуба в Дубае?

– С нашей стороны никаких переговоров не ведется, – сказал президент хоккейной лиги ОАЭ Владимир Бурдун.