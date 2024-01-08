74 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола форварда «Херши» Тринеева в матче АХЛ
74 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола в хоккейном матче.
Акция состоялась в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши» и «Лихай Вэлли» (3:2 ОТ).
Это ежегодная акция фарм-клуба «Вашингтона» – для этого необходим первый гол «Херши» в матче.
Это во втором периоде сделал российский нападающий Богдан Тринеев.
В итоге на льду оказалось 74 599 плюшевых игрушек – это новый рекорд. В прошлом году болельщики отправили на лед 67 309 игрушек.
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