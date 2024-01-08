74 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола форварда «Херши» Тринеева в матче АХЛ

Теги Вашингтон видео НХЛ АХЛ Херши Лихай Вэлли Богдан Тринеев Хоккей

74 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола в хоккейном матче.

Акция состоялась в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши» и «Лихай Вэлли» (3:2 ОТ).

Это ежегодная акция фарм-клуба «Вашингтона» – для этого необходим первый гол «Херши» в матче.

Это во втором периоде сделал российский нападающий Богдан Тринеев.

В итоге на льду оказалось 74 599 плюшевых игрушек – это новый рекорд. В прошлом году болельщики отправили на лед 67 309 игрушек.

74 тысячи игрушек на льду! Гол российского хоккеиста запустил рекордный мишкопад в истории

10 комментариев
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А количество игрушек считает проигравшая команда!
+6
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Вот это рост у Тринеева в профиле игрока🤔
+5
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+5
Ответ Диванный Хоккебол 1
Сколько зрителей интересно...
10500
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ого, вот это подготовка...
+1
0
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Сколько зрителей интересно...
+1
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Болельщики шли на матч с баулами медведей))
+1
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+1
Красиво ))

Прикольно было , когда большого медведя не могли перекинуть через стекло
+1
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+1
Ответ AYE
Вот это рост у Тринеева в профиле игрока🤔
А такой вес для такого роста )))
+1
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+1
Ответ Romanz
10500
Спасибо!
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