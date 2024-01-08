74 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола форварда «Херши» Тринеева в матче АХЛ

74 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола в хоккейном матче.

Акция состоялась в матче регулярного чемпионата между «Херши» и « » (3:2 ОТ).

Это ежегодная акция фарм-клуба « » – для этого необходим первый гол « » в матче.

Это во втором периоде сделал российский нападающий .

В итоге на льду оказалось 74 599 плюшевых игрушек – это новый рекорд. В прошлом году болельщики отправили на лед 67 309 игрушек.

74 тысячи игрушек на льду! Гол российского хоккеиста запустил рекордный мишкопад в истории