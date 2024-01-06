«Виннипег» выиграл 5 матчей подряд и вышел на 1-е место в общей таблице НХЛ

Теги Анахайм НХЛ Виннипег Рик Боунесс Хоккей

«Виннипег» выиграл 5 матчей подряд и вышел на 1-е место в общей таблице НХЛ.

«Джетс» обыграли «Анахайм» (3:1) в регулярном чемпионате. 

Команда под руководством Рика Боунесса набрала 54 очка в 38 играх и возглавила Центральный дивизион, Западную конференцию и общую таблицу лиги. 

Отметим, что по проценту очков лидируют идущие на 2-м месте в лиге «Рейнджерс» (53 в 37). В топ-5 также входят «Колорадо» (53 в 39), «Бостон» (52 в 37) и «Ванкувер» (51 в 38). 

3 комментария
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Марк Шайфли - лучший бомбардир Виннипега с 38 очками (12 +26) - только 34-ый в общем зачете лиги. Похоже Коннор Хелибайк главный претендент на Везину, а Рик Боунесс - один из основных претендентов на Джек Адамс.
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Чевелдейофф в межсезонье классно поработал. Летом горячие головы чуть ли не в ребилд Виннипег отправляли. А он виртуозно разменял истекающий контракт Дюбуа, сплавил Уилера, продлил Шайфли и Хеллибака (причём за вполне адекватные деньги), плюс Нидеррайтера продлил, чей обмен изначально воспринимался командировкой на плей-офф. Теперь проделанная работа приносит свои плоды
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