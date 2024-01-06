«Виннипег» выиграл 5 матчей подряд и вышел на 1-е место в общей таблице НХЛ.

«Джетс» обыграли « » (3:1) в регулярном чемпионате.

Команда под руководством набрала 54 очка в 38 играх и возглавила Центральный дивизион, Западную конференцию и общую таблицу лиги.

Отметим, что по проценту очков лидируют идущие на 2-м месте в лиге «Рейнджерс» (53 в 37). В топ-5 также входят «Колорадо» (53 в 39), «Бостон» (52 в 37) и «Ванкувер» (51 в 38).