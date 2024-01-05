Билялетдинов про «Адмирал»: «Хорошо обороняются, очень серьезные контратаки. Перебрасывают «Ак Барс» потому, что бросают, а мы не бросаем. Но главное для нас – победа»

Зинэтула Билялетдинов объяснил сложности в матчах против «Адмирала» (2:1 ОТ).

– Изначально у меня спрашивали, какой будет игра, и я отвечал, что она будет сложной. Отмечал, что соперник будет играть на контратаках .

Так оно и получилось: мы пропустили первую шайбу, когда игрок убежал и реализовал момент. Но ребята молодцы, сейчас главное – это выиграть матч. Каждая игра, каждое очко для нас важны.

– У «Ак Барса» тяжелые и вязкие игры именно с этим соперником. В чем сила « »? Они немного поддавливают вашу команду в движении.

– Сказать, что поддавливают в движении, я не могу, но они очень хорошо обороняются, нейтральная зона у них хорошая. Своя зона у них очень хорошая, у них очень серьезные контратаки. У них это работает и приносит успех.

– Насколько довольны дебютом ?

– Он молодец, сыграл ровно и уверенно. Это очень важно.

– Как можете подвести итоги матча для ?

– Молодец. Это лидер команды, который должен делать результат. Он забил хороший гол в большинстве, затем в овертайме.

– Во втором периоде соперник перебросал вас в два раза. Почему?

– Они бросают, поэтому перебрасывают, а мы не бросаем. Не все так получилось во втором периоде, как это хотелось. У соперника было много возможностей для атаки, – сказал главный тренер « ».