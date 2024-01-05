Тамбиев про 1:2 с «Ак Барсом»: «Расстроился, скрывать не буду. Игра «Адмирала» понравилась, но нужно было реализовывать пять на три»

Леонид Тамбиев огорчен поражением «Адмирала» от «Ак Барса» (1:2 ОТ).

– Я считаю, мы неплохой матч провели, много хороших вещей сделали. Была самоотдача. Ключевой момент – нужно было реализовывать пять на три большинство. Мне понравилась игра команды сегодня. Она старалась победить, но немного не дотерпела.

– Насколько обидно было проиграть именно сегодня, учитывая, что ваша команда в движении смотрелась лучше?

– Любое поражение расстраивает. Сегодня я расстроился, скрывать не буду, – сказал главный тренер « ».