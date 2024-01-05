Козырев о 4:3 с «Витязем»: «Трудовая победа «Северстали», показали характер. Соперник сильно преобразился при Рябыкине, очень сложно играть с ними»

Теги Северсталь Витязь Дмитрий Рябыкин Андрей Козырев КХЛ Дмитрий Шугаев Хоккей

Главный тренер «Северстали» похвалил «Витязь» (4:3) после матча.

– Трудовая победа. Команда показала свой характер.

«Витязь» сильно преобразился с приходом нового тренера [Дмитрия Рябыкина]. Очень сложно с ними играть, видна тренерская рука. Сегодня хорошо, что мы выиграли. Это даст нам импульс двигаться вперед.

– С чем связана мощная концовка?

– Мы и в начале здорово играли: по статистике 44 броска, из них в створ – 24. У нас было большое преимущество. К сожалению, мы не смогли забить, пропустили две шайбы. Они были связаны с тактическими ошибками. Конечно, это внесло коррективы в ход матча.

Концовка… Мы как играли, так и играли. Немного добавили интенсивности, это принесло свои плоды.

– Что известно о травме Шугаева?

– Смогу сказать что-то только после обследования, – отметил Андрей Козырев.

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3 комментария
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Остона Пилипенко скоро заберут и снова привет, в низ таблицы отправятся
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Ответ ИваN
Остона Пилипенко скоро заберут и снова привет, в низ таблицы отправятся
в этом году не заберут
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Ответ Ruslan Chkhvimiani
в этом году не заберут
Ну по окончании сезона, суть не меняется.
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