Козырев о 4:3 с «Витязем»: «Трудовая победа «Северстали», показали характер. Соперник сильно преобразился при Рябыкине, очень сложно играть с ними»
Главный тренер «Северстали» похвалил «Витязь» (4:3) после матча.
– Трудовая победа. Команда показала свой характер.
«Витязь» сильно преобразился с приходом нового тренера [Дмитрия Рябыкина]. Очень сложно с ними играть, видна тренерская рука. Сегодня хорошо, что мы выиграли. Это даст нам импульс двигаться вперед.
– С чем связана мощная концовка?
– Мы и в начале здорово играли: по статистике 44 броска, из них в створ – 24. У нас было большое преимущество. К сожалению, мы не смогли забить, пропустили две шайбы. Они были связаны с тактическими ошибками. Конечно, это внесло коррективы в ход матча.
Концовка… Мы как играли, так и играли. Немного добавили интенсивности, это принесло свои плоды.
– Что известно о травме Шугаева?
– Смогу сказать что-то только после обследования, – отметил Андрей Козырев.