Козырев о 4:3 с «Витязем»: «Трудовая победа «Северстали», показали характер. Соперник сильно преобразился при Рябыкине, очень сложно играть с ними»

Главный тренер «Северстали» похвалил «Витязь» (4:3) после матча.

– Трудовая победа. Команда показала свой характер.

« » сильно преобразился с приходом нового тренера [ ]. Очень сложно с ними играть, видна тренерская рука. Сегодня хорошо, что мы выиграли. Это даст нам импульс двигаться вперед.

– С чем связана мощная концовка?

– Мы и в начале здорово играли: по статистике 44 броска, из них в створ – 24. У нас было большое преимущество. К сожалению, мы не смогли забить, пропустили две шайбы. Они были связаны с тактическими ошибками. Конечно, это внесло коррективы в ход матча.

Концовка… Мы как играли, так и играли. Немного добавили интенсивности, это принесло свои плоды.

– Что известно о травме ?

– Смогу сказать что-то только после обследования, – отметил .