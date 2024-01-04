Браташ о поражении от «Нефтехимика»: «Не понравились многие вещи в исполнении «Лады». Очень расстроились, что упустили победу»

Олег Браташ высказался о поражении от «Нефтехимика».

« » проиграла со счетом 3:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

«Мы, конечно, очень расстроились, что упустили победу и не взяли два очка.

Это хоккей, соперник молодец, боролся до конца и добился своего.

Что касается игры, многие вещи мне не понравились в нашем исполнении. Будем стараться в следующей игре», – сказал главный тренер «Лады» .