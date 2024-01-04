Браташ о поражении от «Нефтехимика»: «Не понравились многие вещи в исполнении «Лады». Очень расстроились, что упустили победу»

Теги Лада Нефтехимик Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ высказался о поражении от «Нефтехимика».

«Лада» проиграла со счетом 3:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Мы, конечно, очень расстроились, что упустили победу и не взяли два очка.

Это хоккей, соперник молодец, боролся до конца и добился своего.

Что касается игры, многие вещи мне не понравились в нашем исполнении. Будем стараться в следующей игре», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий