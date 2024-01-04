Ларионов о походе на «Щелкунчика»: «Торпедо» хочет быть, как Большой театр. Может, это мечта команды, моя мечта – чтобы хоккей был зрелищем, захватывающий от начала и до конца»

Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» хочет быть такими, как Большой театр.

Главный тренер « » после игры против «Куньлуня» (3:2 ОТ) рассказал о посещении балета «Щелкунчик».

– Мне повезло побывать 31 декабря на балете «Щелкунчик» в Большом театре.

Скажу честно, впервые был на балете – обычно на операх. Я был поражен, насколько изящно, зрелищно, грациозно актеры балета, балерины и танцоры провели спектакль на ура.

Может быть, это мечта нашей команды, моя мечта в частности, чтобы хоккей был зрелищем, которое захватывает от начала и до конца.

Два с половиной часа в Большом – это было просто что-то необыкновенное. К этому надо стремиться, и те стандарты, которые мы ставим перед ребятами… Высокое отношение к профессии – в мелочах.

При большой аудитории, которая была в Большом, причем билеты на этот спектакль доходили до 200 тысяч рублей, игра была фантастической. Мы хотим быть такими же, как Большой, а может, даже лучше.

Здесь требования очень высокие, поэтому мы не будем ни с кого слезать, ни с одного игрока. Вытаскиваем максимум из того, что игроки могут дать.

Здесь еще нужен внутренний стержень, отношение к своей профессии и к болельщикам и, конечно, то мастерство, которое у каждого игрока есть. Но они должны на этой сцене его раскрывать.

– Как вам удалось достать билет на «Щелкунчика» 31 декабря?

– Очень спонтанно. Мы с супругой шли на завтрак в «Пассаж», встречались с Михаилом Александровичем Васильевым и с его товарищем, журналистом из Италии.

Проходя между ЦУМом и Большим театром, я встретил своего товарища, бывшего игрока команды ЦСКА, который был у Михаила Александровича Васильева в свое время в обойме.

Я давно не видел его, он шел со своей девушкой – мы поздоровались, пожелали друг другу всего наилучшего, и спросили, куда они, не на «Щелкунчика» ли?

Мы сказали, что тоже очень хотели попасть, но очень сложно, на что он ответил: «У меня ложа и два билета». Вот так получилось. Забежали в «Пассаж», выпили чашку кофе, вернулись в театр и провели просто фантастическое время. Вот такая история.

Приятно, именно 31 декабря – это, наверное, был лучший подарок, хотя можно было позвонить маэстро Гергиеву, но не стал его загружать лишними вопросами.

Получилось так, что нам все-таки удалось попасть. Честно говоря, для супруги – понятно, что она бывшая фигуристка – была мечта посмотреть, а для меня – провести время.

Но я был просто поражен другой стороной вопроса: именно вот этой грацией, той непринужденностью и тем мастерством танцоров и участников спектакля – это было что-то необыкновенное, – сказал главный тренер «Торпедо» .