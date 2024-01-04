Александр Овечкин: «Малкин – звезда НХЛ, потрясающий игрок. Неудивительно, что у него так много очков»

Александр Овечкин назвал Евгения Малкина звездой НХЛ.

Ранее нападающий « » вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ, обогнав Сергея Федорова.

« – звезда лиги. Я думаю, что он потрясающий игрок.

Он знает, как побеждать, знает, как играть. Неудивительно, что у него так много очков, голов и передач», – сказал форвард « » о соотечественнике.

В 1099 играх в рамках регулярных чемпионатов на счету 37-летнего россиянина 1261 (485+776) очко.