Александр Овечкин: «Малкин – звезда НХЛ, потрясающий игрок. Неудивительно, что у него так много очков»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин назвал Евгения Малкина звездой НХЛ.

Ранее нападающий «Питтсбурга» вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ, обогнав Сергея Федорова.

«Малкин – звезда лиги. Я думаю, что он потрясающий игрок.

Он знает, как побеждать, знает, как играть. Неудивительно, что у него так много очков, голов и передач», – сказал форвард «Вашингтона» о соотечественнике.

В 1099 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ на счету 37-летнего россиянина 1261 (485+776) очко. 

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