Александр Овечкин: «Малкин – звезда НХЛ, потрясающий игрок. Неудивительно, что у него так много очков»
Александр Овечкин назвал Евгения Малкина звездой НХЛ.
Ранее нападающий «Питтсбурга» вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ, обогнав Сергея Федорова.
«Малкин – звезда лиги. Я думаю, что он потрясающий игрок.
Он знает, как побеждать, знает, как играть. Неудивительно, что у него так много очков, голов и передач», – сказал форвард «Вашингтона» о соотечественнике.
В 1099 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ на счету 37-летнего россиянина 1261 (485+776) очко.