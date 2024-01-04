35-летний Пачиоретти дебютировал за «Вашингтон» – через полгода после перехода

Макс Пачиоретти провел первую игру за «Вашингтон».

Нападающий дебютировал за «Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:6). 35-летний хоккеист провел на льду 11 минут 47 секунд и заработал показатель полезности «-1». Макс не бросал в створ ворот и выполнил два силовых приема.

В июле « » подписал контракт с на один сезон с зарплатой 2 миллиона плюс 2 миллиона бонусами за количество сыгранных матчей.

Американец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы ахилла. Он провел только 5 игр за «Каролину» в регулярном чемпионате и набрал 3 (3+0) очка.

Пачиоретти приступил к тренировкам с полным контактом 19 декабря.

В 856 матчах в лиге в активе игрока 645 (326+319) баллов. В 6 сезонах он забрасывал 30+ шайб.