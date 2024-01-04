35-летний Пачиоретти дебютировал за «Вашингтон» – через полгода после перехода

Теги Нью-Джерси Вашингтон НХЛ Макс Пачиоретти Хоккей

Макс Пачиоретти провел первую игру за «Вашингтон».

Нападающий дебютировал за «Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:6). 35-летний хоккеист провел на льду 11 минут 47 секунд и заработал показатель полезности «-1». Макс не бросал в створ ворот и выполнил два силовых приема.

В июле «Вашингтон» подписал контракт с Пачиоретти на один сезон с зарплатой 2 миллиона плюс 2 миллиона бонусами за количество сыгранных матчей.

Американец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы ахилла. Он провел только 5 игр за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (3+0) очка.

Пачиоретти приступил к тренировкам с полным контактом 19 декабря.

В 856 матчах в лиге в активе игрока 645 (326+319) баллов. В 6 сезонах он забрасывал 30+ шайб. 

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11 комментариев
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Ответ ЭЮЯ
Hy что, блестящий дебют
а кто-то хет-трик сразу ждал?
+6
-2
+4
Походу бонусов ему не видать 🤣
+3
0
+3
дорогие больничные в США
+1
0
+1
Ответ ЭЮЯ
Hy что, блестящий дебют
Не сломался с первого матча, уже хорошо для него )))
+1
0
+1
Странно со стороны Вашингтна имея возастной состав, брать еще одного возрастного игрока...
0
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Если здоровье выдержит , норм . Куда только в большинстве его сувать? Че нибудь придумают)
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Ответ ЭЮЯ
Hy что, блестящий дебют
После года без хоккея глупо было ждать от него суперфеерию в первой же игре.
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Ответ Bartez1986
а кто-то хет-трик сразу ждал?
Ты?
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Ответ paha
Не сломался с первого матча, уже хорошо для него )))
И для нас, возможно
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Ответ Михаил Клещев
После года без хоккея глупо было ждать от него суперфеерию в первой же игре.
Вы ждали?
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