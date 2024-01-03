Гендиректор «Салавата» о переговорах с Хмелевски: «Он примет наше предложение, если все сложится удачно. Это вопрос номер один»

Ринат Баширов ответил на вопрос о новом контракте Саши Хмелевски.

Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Нападающий «Салавата Юлаева» набрал 41 (21+20) балл за результативность в 45 матчах Фонбет чемпионата в этом сезоне.

«По продлению контрактов, понятное дело, вопрос номер один связан с Сашей Хмелевски.

В этом плане мы и понимаем легионеров. Если все сложится удачно, я думаю, он наше предложение примет.

Думаю, после сезона мы сядем и спокойно обговорим все моменты», – сказал генеральный директор « » .