Гендиректор «Салавата» о переговорах с Хмелевски: «Он примет наше предложение, если все сложится удачно. Это вопрос номер один»

Теги Салават Юлаев КХЛ ТАСС Саша Хмелевски Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов ответил на вопрос о новом контракте Саши Хмелевски.

Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Нападающий «Салавата Юлаева» набрал 41 (21+20) балл за результативность в 45 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

«По продлению контрактов, понятное дело, вопрос номер один связан с Сашей Хмелевски.

В этом плане мы и понимаем легионеров. Если все сложится удачно, я думаю, он наше предложение примет.

Думаю, после сезона мы сядем и спокойно обговорим все моменты», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

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