Курьянов про «Авангард»: «На бумаге выглядим неплохо. Все в руках ребят. Каждому дан шанс перезагрузиться и выйти на уровень»

Антон Курьянов назвал состав «Авангарда» неплохим на бумаге.

– Планируете ли обсуждать продление контракта с до плей-офф?

– Думаю, что мы все вместе дождемся окончания сезона и посмотрим, как мы сыграем и как себя проявят ребята. Сейчас, наверное, даже неуместно об этом говорить.

Летом он нас не интересовал? Он год не играл. Он был у нас, и мы его знаем. Были определенные риски, а дальше он отыграл 39-40 матчей за «Сибирь», сыграл неплохо и проявил себя, восстановился.

И наше положение диктовало те условия, мы нуждались в опытном центральном нападающем, способным вести игру, вокруг которого можно строить звено. Поэтому все факторы вот так сложились.

– Эпопея по ?

– Ну, а кто отдаст просто так своего игрока в наше время? У каждого были свои условия и свое мнение по этой сделке.

Последние две недели мы плотно этим занимались, и там был «Металлург».

Если бы мы один на один договорились с Казанью, то это была бы одна история, но был третий клуб, и у каждого был свой интерес.

– Главный вывод по дедлайну?

– На бумаге выглядим неплохо, но сезон покажет, как мы его закончим. Все в руках ребят.

Каждому дан шанс перезагрузиться и выйти на тот уровень, на котором они были, – сказал генеральный менеджер « » .