Владислав Третьяк: «ЦСКА мощно играет. Интересная, открытая игра – мне такая нравится, потому что в команде в закрытый хоккей никто не играет»
Владислав Третьяк поделился мнением об игре ЦСКА в сезоне КХЛ.
Команда прервала серию из пяти поражений подряд, обыграв «Северсталь» (3:1).
«Конечно, огорчает такое количество поражений. Но по игре, как я посмотрел, ЦСКА мощно играет. Не забивают, но игра интересная, открытая.
Мне нравится такая игра, потому что в ЦСКА в закрытый хоккей никто не играет.
Команда еще наберет очки, состав нормальный.
Все еще будет, все покажет плей-офф. Будет необыкновенно интересно», – сказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.