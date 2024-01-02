Владислав Третьяк: «ЦСКА мощно играет. Интересная, открытая игра – мне такая нравится, потому что в команде в закрытый хоккей никто не играет»

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Владислав Третьяк поделился мнением об игре ЦСКА в сезоне КХЛ.

Команда прервала серию из пяти поражений подряд, обыграв «Северсталь» (3:1).

«Конечно, огорчает такое количество поражений. Но по игре, как я посмотрел, ЦСКА мощно играет. Не забивают, но игра интересная, открытая.

Мне нравится такая игра, потому что в ЦСКА в закрытый хоккей никто не играет.

Команда еще наберет очки, состав нормальный.

Все еще будет, все покажет плей-офф. Будет необыкновенно интересно», – сказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.

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