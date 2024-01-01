Зарипов о Ковальчуке: «Сложилось впечатление, что Илья где-то втихую играл, а не отдыхал. Он никому не уступает по движению, в том числе молодым»

Данис Зарипов оценил возвращение Ильи Ковальчука в КХЛ.

40-летний нападающий «Спартака» забил два гола в двух матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

«Я видел его матчи, и у меня сложилось впечатление, что Илья где-то втихую играл, а не отдыхал и не занимался менеджментом.

По движению он не уступает никому, в том числе и молодым ребятам. Ну и с результативностью, как мы видим, все в порядке.

Я очень рад за него, и осталось посмотреть в дальнейшем, не на эмоциях ли он сыграл те первые матчи.

Я уверен, что он вышел не на несколько игр, а чтобы привести команду к победе», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.