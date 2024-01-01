Зуб против «Баффало»: 3-й гол в сезоне, 3 броска, 2 хита, 2 блока и «+1» за 21:50. У него 11 очков в 25 играх
Артем Зуб забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Баффало».
Защитник «Оттавы» поразил пустые ворота в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сэйбрс» (5:1).
В активе россиянина 11 (3+8) очков в 25 играх в сезоне при полезности «+2» и среднем времени на льду 21:03.
Сегодня Зуб (21:50, 4:05 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 2 блока и 1 перехват.