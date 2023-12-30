Швец-Роговой сыграет за СКА впервые с апреля 2022 года. Он будет играть в первом звене с Кадейкиным и Дедуновым

Теги СКА КХЛ Павел Дедунов Александр Кадейкин Артем Швец-Роговой Хоккей

Артем Швец-Роговой сыграет за СКА в матче против «Автомобилиста».

Нападающий не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года из-за проблем со здоровьем.

В нынешнем сезоне Артем Швец-Роговой провел 6 игр в ВХЛ за «СКА-Неву» и сделал 1 передачу.

В матче против «Автомобилиста» он сыграет в первом звене СКА с Александром Кадейкиным и Павлом Дедуновым.

Игра состоится сегодня, 30 декабря. Начало – в 17:30 по московскому времени.

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