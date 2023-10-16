Ротенберг о 5:0 над «Адмиралом»: «Было важно победить и поблагодарить наших отцов за то, что они нас вырастили, и продолжают нам помогать»

Роман Ротенберг рассказал о победе над «Адмиралом».

СКА победил «Адмирал» (5:0) в матче чемпионата КХЛ.

«Серьезно готовились к этой игре. Было важно завершить домашнюю серию победой.

Понимали, что соперник – как раненый зверь, что он выйдет как на последний бой. Готовили ребят к этому.

В начале игры имели сложности, немного потеряли тонус. Команда соперника вышла более злая, у нее было больше желания.

У нас же случились удаления, но мы выстояли меньшинство, хотя играли втроем. Это дорогого стоит, но в то же время нельзя так удаляться. Будем работать над дисциплиной. Есть что улучшить.

Здорово сыграли в защите – железобетонная оборона и яркая атака. Забили хорошие голы. Работаем дальше.

Сейчас у нас выравнивается график, есть возможность зализать раны. Ждем наших ребят, которые сейчас еще травмированы.

Их много – и Хайруллин, и Лайпсик, и Фальковский, и Педан. Надеемся, Андрей вернется в этом сезоне.

Положительная динамика есть и у Швеца-Рогового, который не играет почти два года. Есть вероятность, что он выйдет на лед в этом сезоне. Важно, чтобы наши травмированные ребята вернулись.

Поздравляю всех с победой, а соперника – с хорошей игрой.

Огромная благодарность болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей домашней серии. У нас были полные трибуны на каждом матче – низкий поклон им.

Поздравляю всех с прошедшим днем отца. Дай Бог всем здоровья. Было важно сегодня победить и поблагодарить наших отцов за то, что они нас вырастили, и продолжают нам помогать.

Еще мы сегодня забросили 10-тысячную шайбу в чемпионатах страны – с 1946 года, с первого чемпионата СССР. Эту шайбу забросил Семен Синяткин – его первый гол в КХЛ.

Всех поздравляю с этой победой. Входим в историю клуба, ценим ее и работаем дальше. Дальше – больше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.