Барков набрал 0+3 в матче с «Рейнджерс» и делит 1-е место по передачам в истории «Флориды» с Юбердо (по 415)

Александр Барков сделал ассистентский хет-трик в игре с «Рейнджерс».

Капитан «Флориды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против клуба из Нью-Йорка (4:3).

В активе 28-летнего форварда 38 (11+27) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+19».

За карьеру в рамках регулярок – 669 (254+415) очков в 696 матчах. Баркову осталось сделать одну передачу, чтобы выйти на 1-е место в истории клуба по всем категориям результативности.

Сейчас Александр лидирует по очкам и голам, а по передачам делит 1-е место с (415 в 671 матче).