Барков набрал 0+3 в матче с «Рейнджерс» и делит 1-е место по передачам в истории «Флориды» с Юбердо (по 415)

Теги рейтинги Рейнджерс Флорида НХЛ Джонатан Юбердо Александр Барков Хоккей

Александр Барков сделал ассистентский хет-трик в игре с «Рейнджерс».

Капитан «Флориды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:3). 

В активе 28-летнего форварда 38 (11+27) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+19». 

За карьеру в рамках регулярок – 669 (254+415) очков в 696 матчах. Баркову осталось сделать одну передачу, чтобы выйти на 1-е место в истории клуба по всем категориям результативности. 

Сейчас Александр лидирует по очкам и голам, а по передачам делит 1-е место с Джонатаном Юбердо (415 в 671 матче). 

2 комментария
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При всем уважении к Маккиннону и Мэтьюсу , Барков , самый полезный центрфорвард здесь и сейчас.
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У Баркова 38 очков .
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