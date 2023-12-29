Салливан о Малкине: «Один из величайших игроков всех времен»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Майк Салливан Хоккей

Главный тренер «Питтсбурга» назвал Евгения Малкина одним из величайших хоккеистов.

Нападающий «Пингвинс» вышел на второе место среди россиян по числу голов в НХЛ, обогнав Сергея Федорова (484 против 483).

«Никто не любит забивать голы больше, чем Джино... Я думаю, что он один из величайших игроков всех времен», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Первое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (828 шайб в 1379 играх при 1505 очках). 

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