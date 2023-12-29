Салливан о Малкине: «Один из величайших игроков всех времен»

Главный тренер «Питтсбурга» назвал Евгения Малкина одним из величайших хоккеистов.

Нападающий «Пингвинс» вышел на второе место среди россиян по числу голов в , обогнав Сергея Федорова (484 против 483).

«Никто не любит забивать голы больше, чем Джино... Я думаю, что он один из величайших игроков всех времен», – сказал главный тренер « » .

Первое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (828 шайб в 1379 играх при 1505 очках).