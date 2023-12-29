Медведев о СКА: «Если команда обновилась, то ей рассчитывать не на что, но есть пример «Вегаса» в НХЛ – у них по-прежнему большая ротация состава»

Теги СКА НХЛ Александр Медведев КХЛ Вегас Хоккей

Александр Медведев ответил, может ли СКА побороться за Кубок Гагарина .

– Можно ли сказать, что СКА уже в этом сезоне будет готов замахнуться на победу в Кубке Гагарина и вернуть спустя семь лет вернуть трофей в Санкт-Петербург?

– Есть такая теория, что если команда обновилась больше, чем на треть, то ей рассчитывать в ближайшем сезоне не на что.

С другой стороны, есть пример «Вегаса» в НХЛ, который в первый же год существования стал финалистом Кубка Стэнли, а в прошедшем сезоне вообще завоевал трофей.

И это несмотря на то, что у них по-прежнему большая ротация состава в силу изначальных принципов формирования состава команды с нуля.

Конечно, сыгранность и психологическая совместимость очень важны.

Когда все идет естественным процессом, происходит постепенное обновление, то это, может, и не требует больших усилий со стороны тренерского штаба, а вот резкое обновление заставляет прилагать гораздо больше сил.

Наша команда – молодая, амбициозная.

Прогнозировать не буду, но то, что коллектив будет биться, играть в хоккей и радовать болельщиков своим отношением к игре, я уверен. А с определенной удачей и титул добыть можно, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

1 комментарий
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Райлли Смит ушел, офигенная «ротация» 🤦‍♂️ При этом, впихнули Барбашева.
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