Торторелла вышел на 10-е место по победам в истории НХЛ среди тренеров

Джон Торторелла вышел на 10-е место по победам в НХЛ среди тренеров.

« » под руководством тренера обыграла «Ванкувер» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эта победа стала для 723-й в лиге.

Он превзошел достижение (722) и вышел на единоличное 10-е место по победам в истории НХЛ среди главных тренеров.

9-е место занимает (737). Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244).

Следующая игра станет для Тортореллы 1500-й в . Он станет 8-м тренером лиги, достигшим этой отметки.

Ранее он работал в «Тампе», «Рейнджерс», «Ванкувере» и «Коламбусе».