Торторелла вышел на 10-е место по победам в истории НХЛ среди тренеров

Теги рейтинги Филадельфия Джон Торторелла Ален Виньо Дэррил Саттер НХЛ Скотти Боумэн Хоккей

Джон Торторелла вышел на 10-е место по победам в НХЛ среди тренеров.

«Филадельфия» под руководством тренера обыграла «Ванкувер» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эта победа стала для Джона Тортореллы 723-й в лиге.

Он превзошел достижение Алена Виньо (722) и вышел на единоличное 10-е место по победам в истории НХЛ среди главных тренеров.

9-е место занимает Дэррил Саттер (737). Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244).

Следующая игра станет для Тортореллы 1500-й в НХЛ. Он станет 8-м тренером лиги, достигшим этой отметки.

Ранее он работал в «Тампе», «Рейнджерс», «Ванкувере» и «Коламбусе».

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1 комментарий
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Джон крутой мэн.
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