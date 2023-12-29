Торторелла вышел на 10-е место по победам в истории НХЛ среди тренеров
Джон Торторелла вышел на 10-е место по победам в НХЛ среди тренеров.
«Филадельфия» под руководством тренера обыграла «Ванкувер» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Эта победа стала для Джона Тортореллы 723-й в лиге.
Он превзошел достижение Алена Виньо (722) и вышел на единоличное 10-е место по победам в истории НХЛ среди главных тренеров.
9-е место занимает Дэррил Саттер (737). Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244).
Следующая игра станет для Тортореллы 1500-й в НХЛ. Он станет 8-м тренером лиги, достигшим этой отметки.
Ранее он работал в «Тампе», «Рейнджерс», «Ванкувере» и «Коламбусе».