Артюхин о Малкине: «Возраст на него не влияет, судя по результативности. Голевое чутье осталось, мастерство тоже никуда не пропало»

Теги Питтсбург Евгений Артюхин Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Артюхин высказался о результативности Евгения Малкина.

28 декабря форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль в матче с «Айлендерс» (7:0). В активе 37-летнего игрока стало 484 шайбы в 1096 матчах в рамках регулярок НХЛ. Он вышел на второе место по голам среди россиян в истории лиги, обогнав Сергея Федорова.

В нынешнем сезоне Малкин набрал 29 (13+16) очков в 33 играх.

– Сможет ли Малкин преодолеть отметку в 500 шайб в НХЛ в этом сезоне?

– Он в хорошей форме, набрал ход, показывает отличный хоккей, все по силам. Понятно, что с возрастом быстрее не становишься, но, судя по его результативности, возраст на него не влияет.

Малкин все так же хорош и показывает хоккей, как и в молодости. Голевое чутье у него осталось, мастерство тоже никуда не пропало, может, где-то по скорости чуть медленнее стал. В общем, 500 шайб сможет преодолеть, – сказал бывший нападающий клубов НХЛ Евгений Артюхин.

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