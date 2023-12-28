Буше заработает около 100 млн рублей за сезон по новому контракту с «Авангардом» без учета бонусов (Metaratings)
Форвард «Авангарда» Рид Буше заработает около 100 млн рублей в сезоне-2024/25.
Как сообщает Metaratings, по новому контракту оклад игрока составит около 100 млн рублей без учета бонусов.
Ранее стало известно, что «Авангард» продлил соглашение с Буше на год.
В текущем сезоне Рид Буше набрал 54 (31+23) очка в 40 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21».
Американский нападающий является лучшим снайпером КХЛ в нынешнем сезоне.