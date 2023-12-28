Буше заработает около 100 млн рублей за сезон по новому контракту с «Авангардом» без учета бонусов (Metaratings)

Форвард «Авангарда» Рид Буше заработает около 100 млн рублей в сезоне-2024/25.

Как сообщает Metaratings, по новому контракту оклад игрока составит около 100 млн рублей без учета бонусов.

Ранее стало известно, что « » продлил соглашение с Буше на год.

В текущем сезоне набрал 54 (31+23) очка в 40 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21».

Американский нападающий является лучшим снайпером КХЛ в нынешнем сезоне.