Буше заработает около 100 млн рублей за сезон по новому контракту с «Авангардом» без учета бонусов (Metaratings)

Теги Авангард КХЛ Рид Буше деньги Хоккей

Форвард «Авангарда» Рид Буше заработает около 100 млн рублей в сезоне-2024/25.

Как сообщает Metaratings, по новому контракту оклад игрока составит около 100 млн рублей без учета бонусов.

Ранее стало известно, что «Авангард» продлил соглашение с Буше на год. 

В текущем сезоне Рид Буше набрал 54 (31+23) очка в 40 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21».

Американский нападающий является лучшим снайпером КХЛ в нынешнем сезоне.

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5 комментариев
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Каждый рубль заслужил
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Рид- лидер, полностью заслужил такую сумму
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Заслужил 👍🤝
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Таким игрокам не жалко столько и заплатить !
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Буше как и Ткачёв, заслуживают и полностью оправдывают свою зарплату на все 100%.🔴⚫⚪
+1
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0
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