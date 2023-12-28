Генменеджер «Авангарда»: «Буше – фантастически одаренный форвард. Верим, что вместе с Ридом клуб одержит немало побед!»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Рид Буше Хоккей

Антон Курьянов высказался о новом контракте Рида Буше с «Авангардом».

Форвард продлил соглашение с клубом на год.

«В этом сезоне за 40 матчей Буше повторил свою статистику в регулярке прошлого сезона. Это фантастически одаренный форвард с невероятным голевым чутьем, ему очень комфортно в Омске, в нашем клубе, поэтому мы быстро пришли к соглашению.

Мы вместе с нашими болельщиками очень рады, что лидер нападения «Авангарда» остается в команде еще на один год. Верим, что вместе с Ридом клуб одержит немало новых побед!» – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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2 комментария
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А чего только на один год? Можно было бы и на три как минимум!
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