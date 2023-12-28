Андрей Свечников набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча. У него 16 очков в 20 играх

Андрей Свечников набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Каролины» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с « » (5:2).

В активе 23-летнего россиянина стало 16 (3+13) очков в 20 играх в этом сезоне. В последних 4 матчах – 5 (2+3) баллов.

Сегодня Андрей (17:59, 6:11 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также применил 1 силовой прием.