Андрей Свечников набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча. У него 16 очков в 20 играх

Теги Каролина Нэшвилл НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Каролины» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2). 

В активе 23-летнего россиянина стало 16 (3+13) очков в 20 играх в этом сезоне. В последних 4 матчах – 5 (2+3) баллов. 

Сегодня Андрей (17:59, 6:11 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также применил 1 силовой прием. 

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