Федоров о 0:2 от СКА: «ЦСКА показал неплохой хоккей, по самоотдаче нет претензий. Не все поршни двигателя сейчас работают»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал поражение от СКА (0:2).

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Команду соперника с победой, мы показали неплохой хоккей. Много не скажу, есть моменты, которые не выносятся в прессу. Но по самоотдаче претензий нет. Разберем ошибки, будем двигаться дальше.

– Поражения, когда ваша команда выглядит уверенно, обескураживают?

– Последние три игры команда показала волю, характер и рабочие моменты, но этого оказалось мало, тем не менее парни отдались игре. К сожалению, не все поршни двигателя сейчас работают.

– ЦСКА четыре раза проиграл СКА в этом сезоне, в чем причина?

– Причин много. В первую очередь счет на табло, все игры, кроме одной, были довольно плотные.

СКА – команда резвая подвижная, у них интересный и быстрый хоккей. В нашей памяти останется эта игра, мы сделали большой шаг, дальнейшая наша деятельность рассудит, прав я или нет.

– Что вас больше беспокоит – результат или игровые компоненты?

– Меня все беспокоит, много направлений, для всех нас это новый опыт, то, как мы играем в этом сезоне. Хотя у нас опытные ребята, все достают из себя все возможное, но результата пока нет. Мы должны пройти это, – сказал главный тренер ЦСКА.

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6 комментариев
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По самоотдаче претензий нет.
Но есть вопросы по игре:
- где большинство?
- где форчек в чужой зоне?
- где проход средней зоны через пас и по центральному коридору вход в чужую зону?
- где вбрасывания и силовая игра у бортов?
- где игра в защите без пожара?
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Ответ vzi
По самоотдаче претензий нет. Но есть вопросы по игре: - где большинство? - где форчек в чужой зоне? - где проход средней зоны через пас и по центральному коридору вход в чужую зону? - где вбрасывания и силовая игра у бортов? - где игра в защите без пожара?
Всё это запланировано в новом сезоне многосерийного (надеюсь) сериала "ЦСКА в ПО".
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понятное дело, что неудачи не добавляют настроения, но дядя серёжа тёртый калач
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У нашей команды двигатель давно "клина словил"!!! А автомеханик "никакой", увы!!! Одни отмазки.....
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Я вот не понимаю что значит неплохой хоккей. Все стоя, пасы стоя стоячему. Игрок смотрит 2 секунды куда даст пас и даёт туда пас и перехват. В большинстве всё на прямых ножках, в своей зоне еле двигаются. Ну словно у них 120 очков и они просто устали и отдыхают.
Не люблю этот системный питерский цирк, но они играли лучше, боролись, бегали.
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Поршень Нестеров особенно
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