Федоров о 0:2 от СКА: «ЦСКА показал неплохой хоккей, по самоотдаче нет претензий. Не все поршни двигателя сейчас работают»

Сергей Федоров прокомментировал поражение от СКА (0:2).

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд в Фонбет чемпионате .

– Команду соперника с победой, мы показали неплохой хоккей. Много не скажу, есть моменты, которые не выносятся в прессу. Но по самоотдаче претензий нет. Разберем ошибки, будем двигаться дальше.

– Поражения, когда ваша команда выглядит уверенно, обескураживают?

– Последние три игры команда показала волю, характер и рабочие моменты, но этого оказалось мало, тем не менее парни отдались игре. К сожалению, не все поршни двигателя сейчас работают.

– ЦСКА четыре раза проиграл СКА в этом сезоне, в чем причина?

– Причин много. В первую очередь счет на табло, все игры, кроме одной, были довольно плотные.

СКА – команда резвая подвижная, у них интересный и быстрый хоккей. В нашей памяти останется эта игра, мы сделали большой шаг, дальнейшая наша деятельность рассудит, прав я или нет.

– Что вас больше беспокоит – результат или игровые компоненты?

– Меня все беспокоит, много направлений, для всех нас это новый опыт, то, как мы играем в этом сезоне. Хотя у нас опытные ребята, все достают из себя все возможное, но результата пока нет. Мы должны пройти это, – сказал главный тренер .