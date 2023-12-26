Гретцки отказался от доли в «Ванкувере» в ходе карьеры: «Мне предложили 25% и 3 млн долларов в год. Тогда я зарабатывал 800 тысяч. Насколько я глупый?»

Теги Ванкувер Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Уэйн Гретцки рассказал, как отказался от 25 процентов акций «Ванкувера».

Лучший бомбардир в истории НХЛ поделился историей о том, как получил предложение о доле в хоккейном клубе.

«25 процентов. Насколько я глупый? Нельсон Скалбания позвонил мне в 7 утра после того, как я выиграл Кубок Стэнли в составе «Эдмонтона».

Он сказал, что собирается купить «Ванкувер», и предложил мне 25 процентов команды и три миллиона долларов в год.

Тогда я самым высокооплачиваемым хоккеистом с окладом 800 тысяч канадских долларов», – сказал Уэйн Гретцки в подкасте Spittin’ Chiclets.

4 комментария
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Ответ Direct free kick
Зато Марк Мессье хорошо поимел кукувер
Если только в финале 94. В остальном только на пользу.
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Что-то не складывалось у Уэйна с Ванкувером🤭✌️ От доли отказаося, в 96м не решился подписать контракт🤭✌️
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Ответ Direct free kick
Зато Марк Мессье хорошо поимел кукувер
Да уж, умудрился
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