Гретцки отказался от доли в «Ванкувере» в ходе карьеры: «Мне предложили 25% и 3 млн долларов в год. Тогда я зарабатывал 800 тысяч. Насколько я глупый?»
Уэйн Гретцки рассказал, как отказался от 25 процентов акций «Ванкувера».
Лучший бомбардир в истории НХЛ поделился историей о том, как получил предложение о доле в хоккейном клубе.
«25 процентов. Насколько я глупый? Нельсон Скалбания позвонил мне в 7 утра после того, как я выиграл Кубок Стэнли в составе «Эдмонтона».
Он сказал, что собирается купить «Ванкувер», и предложил мне 25 процентов команды и три миллиона долларов в год.
Тогда я самым высокооплачиваемым хоккеистом с окладом 800 тысяч канадских долларов», – сказал Уэйн Гретцки в подкасте Spittin’ Chiclets.