Гретцки отказался от доли в «Ванкувере» в ходе карьеры: «Мне предложили 25% и 3 млн долларов в год. Тогда я зарабатывал 800 тысяч. Насколько я глупый?»

Уэйн Гретцки рассказал, как отказался от 25 процентов акций «Ванкувера».

Лучший бомбардир в истории поделился историей о том, как получил предложение о доле в хоккейном клубе.

«25 процентов. Насколько я глупый? Нельсон Скалбания позвонил мне в 7 утра после того, как я выиграл Кубок Стэнли в составе « ».

Он сказал, что собирается купить « », и предложил мне 25 процентов команды и три миллиона долларов в год.

Тогда я самым высокооплачиваемым хоккеистом с окладом 800 тысяч канадских долларов», – сказал в подкасте Spittin’ Chiclets.