Фаворит драфта НХЛ-2024 Селебрини забил первый гол на МЧМ. 17-летний канадец нанес 4 броска и сыграл 14:32 против Финляндии

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Макклин Селебрини забил первый гол на молодежном чемпионате мира.

Сборная Канады обыграла команду Финляндии (5:2) в матче группового этапа МЧМ-2024.

17-летний нападающий Макклин Селебрини забросил первую шайбу на турнире, отличившись в третьем периоде игры.

Также канадский хоккеист нанес четыре броска по воротам и провел на льду 14 минут и 32 секунды.

Селебрини является фаворитом драфта НХЛ-2024.

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