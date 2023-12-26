Фаворит драфта НХЛ-2024 Селебрини забил первый гол на МЧМ. 17-летний канадец нанес 4 броска и сыграл 14:32 против Финляндии
Макклин Селебрини забил первый гол на молодежном чемпионате мира.
Сборная Канады обыграла команду Финляндии (5:2) в матче группового этапа МЧМ-2024.
17-летний нападающий Макклин Селебрини забросил первую шайбу на турнире, отличившись в третьем периоде игры.
Также канадский хоккеист нанес четыре броска по воротам и провел на льду 14 минут и 32 секунды.
Селебрини является фаворитом драфта НХЛ-2024.